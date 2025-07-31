Gazeteci Ercüment Akdeniz’in tutukluluğunun devamına karar verildi

HDK’ye dönük İstanbul merkezli 10 şehirde 18 Şubat’ta operasyon düzenlendi. Bu operasyonda 53 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 30 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında gazeteci Ercüment Akdeniz de vardı.

Gazeteci Ercüment Akdeniz’in “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme heyeti Akdeniz’in tutukluluğunun devamına karar verdi.

Ercüment Akdeniz, savunmasında şunları söyledi:

“Saat 05:00’te evden çıktıktan sonra gözaltına alındım. Polis otosunda yarım saat bekletildim. Avukatım evde olmasına rağmen erişimimi engellediler. Bana saati geldiğinde evimin basılacağı söylendi. Anahtarla kapıyı açma teklifimi kabul etmediler ve levye kullandılar.”

İddianamede yer alan son tapeye ilişkin konuşan Akdeniz, “İki gazetecinin telefon konuşmasının dinlenmesini basın özgürlüğünün ihlali olarak görüyorum” dedi.

“Basın özgürlüğüm kısıtlandı”

Akdeniz savunmasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Bana yöneltilen suçlamalar çok yanlış ve maddi hatalarla dolu, suçlamalar dayanaksızdır. Bir gazeteci ve yazar olarak basın özgürlüğüm kısıtlanmıştır. 160 günlük tutukluluk sürecinde çok kritik haberleri kaçırdım. Dolayısıyla sadece gazeteci olarak ben değil, okurlar ve izleyiciler de mağdur olmaktadır. Hakikat ve adalet için tahliyemi talep ediyorum.”

Savunmalarla devam eden duruşmada konuşan avukat Özgür Urfa, şunları söyledi:

“Suçlama konusu iddianameye göre HDK’nın bir terör örgütü olduğu ve müvekkilin de bu örgüte üye olduğu iddiasıdır. 2025 yılındayız bizim bildiğimiz kadarıyla HDK’nın silahlı örgüt olduğuna dair kesinleşmiş bir karar yok. HDK siyasi faaliyet gösteren bir oluşum ve faaliyetlerine de devam ediyor. Fezlekelerdeki subjektif yorumla hareket ediliyor.

Dosya içerisinde müvekkile dönük bir örgüt şeması göremedik. Buna dönük bir iddia da yok sadece buna yönelik tapeler var. Müvekkilin tüm faaliyetleri izlenmiş, dinlenmiş sonuç olarak ortada EMEK Partisi faaliyetleri dışında bir şey yok. Ortaya delilleri konulamayan suçlamayla müvekkil beş buçuk aydır tutuklu. Öncelikle tahliye edilmesini sonra da suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle beraatına karar verilmesini talep ediyoruz.”