Gazeteci Fatih Altaylı çarşamba günü hakim karşısına çıkacak
Aylardır cezaevinde olan gazeteci Fatih Altaylı, 26 Kasım Çarşamba günü hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanını tehdit iddiasıyla 5 yıla kadar hapsi istenen gazeteci Fatih Altaylı, 156 gündür Silivri’de tutuklu.
Altaylı, 26 Kasım Çarşamba günü hakim karşısına çıkacak. Duruşmada, savcılığın Altaylı için esasa dair mütalaayı açıklaması bekleniyor.
Eğer mütalaaya karşı Altaylı’nın avukatları ek süre istemezse, davanın sonuçlanması bekleniyor.
