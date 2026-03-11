Gazeteci Fatih Altaylı duyurdu: İlber Ortaylı'nın sağlık durumu çok ciddi

Gazeteci Fatih Altaylı, tarihçi İlber Ortaylı’nın ciddi sağlık sorunları yaşadığını duyurdu. Altaylı, yaptığı paylaşımda Ortaylı’nın sağlık mücadelesine dikkat çekerek, sevenlerinden dua ve iyi dileklerini eksik etmemelerini istedi.

"Çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor"

Altaylı şunları yazdı:

"Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor.

Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin."