Gazeteci Fatih Altaylı için karar günü

Kendi YouTube kanalındaki bir yayında kullandığı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla tutuklu yargılanan gazeteci Fatih Altaylı bugün hakim karşısına çıkacak. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Altaylı hakkında beş yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talep ediliyor.

3 Ekim'deki ilk duruşmada mahkeme, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı 26 Kasım'a ertelemişti. Esas hakkındaki mütalaanın ve buna ilişkin savunmanın tamamlanmasının ardından mahkeme kararını açıklayacak. DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre bugün Silivri Açık Ceza Yerleşkesinde yapılacak duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Beş aydan uzun süredir Silivri Cezaevi'nde bulunan 62 yaşındaki gazeteci Fatih Altaylı hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki" olarak yer alıyor.

Altaylı'nın tutuklanma süreci

YouTube'da en çok izlenen ve takip edilen gazetecilerden Fatih Altaylı hakkında, 20 Haziran'da kendi kanalındaki bir yayında kullandığı ifadelerin ardından soruşturma başlatıldı.

Videoda suçlamaya konu olan yaklaşık üç dakikalık bölümde Altaylı'ya, "Halka Cumhurbaşkanı Erdoğan ömür boyunca cumhurbaşkanı kalsın mı diye sorulmuş, halkın yüzde 70'i buna karşıymış. Siz bu oranı nasıl görüyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltildi. Altaylı da bu soruya yanıtında "...yakın geçmiş değil uzak geçmişe bak, bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Az buz değildir öldürülen, suikasta kurban giden Osmanlı padişahı... Suikast demeyelim de komploya kurban giden veyahut boğazlanan veya intihar etti süsü verilen Osmanlı padişahı..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ertesi gün sosyal medya hesabı üzerinden Fatih Altaylı'nın programından bir kesit paylaşarak "Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı" açıklaması yaptı.

Altaylı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 22 Haziran'da İstanbul Teşvikiye'deki evinde gözaltına alındı.

Altaylı ertesi gün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde verdiği ifadede konuşmasının kesilerek, sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuş algısı yaratmak için kurgulanarak kamuoyuna sunulduğunu söyledi.

Altaylı ifadesinde, "Yapmış olduğumuz yayında Türk halkının tanzimattan bu yana oy kullanarak devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini ve benimsediğini, herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında, devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını beyan ettim" dedi.

"Burada kesinlikle tehdit maksadım yoktur, şahsen tanımış olduğum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştiri hakkımı kullandım, tehdit benim asla yaptığım bir şey değildir" diye konuşan Altaylı, 22 Haziran'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Altaylı'nın sözleri "Fiilî saldırı" sayıldı

Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklamaya sevk yazısında, Altaylı'nın YouTube hesabında yayınlanan videonun üç dakikalık bölümüne yer verildi. Savcılık, bu videodaki sözlerin "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tehdit suçunu oluşturduğu ve tehdit suçunun da fiilî saldırı kavramına dahil olduğunu" savundu.

Altaylı hakkındaki iddianame 17 Temmuz'da tamamlandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Altaylı hakkında beş yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası talep edildi.

Fatih Altaylı'nın ilk duruşmadaki savunması

Altaylı hakkında açılan davanın ilk duruşması 3 Ekim'de yapıldı. Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No'lu duruşma salonunda yapılan duruşmada Fatih Altaylı, kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasını reddetti.

"Sayın Cumhurbaşkanı'nı tehdit ettiğim iddiasıyla yargılanmak üzere karşınızda bulunmak beni hem çok şaşırtıyor hem de çok üzüyor" diyen Altaylı, kanalındaki videonun kesilerek sosyal medyada yayıldığını ve linçe maruz kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Sayın mahkeme heyeti, 2,5-3 dakikalık son derece iyi niyetli bir konuşmanın içinden 15-20 saniyelik bir bölümün kesilmesi ile bir sosyal medya linçine maruz kaldım ve Silivri'de küçük bir hücreye atıldım. O iki buçuk dakikayı lütfedip izleyen herkes, herhangi bir tehdit kastımın olmadığını görecek, anlayacaktır. Demokratik bağlılığın Türk halkının iliklerine işlediğini anlatıyorum."

Ara kararını açıklayan mahkeme, Altaylı'nın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Altaylı'nın kanalına erişim engeli

Öte yandan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 26 Haziran'da Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına 72 saat içinde lisans alınması yönünde ihtarda bulundu. Fatih Altaylı ve avukatlarının YouTube kanallarına lisans zorunluluğu getirilmesine yaptığı itiraz, Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından usulden reddedildi.

6. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine 7 Ağustos 2025 tarihinde Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verdi. Ancak yasak YouTube tarafından henüz uygulanmadı.

Fatih Altaylı, ilk duruşmada hakkında tutukluluğa devam kararı çıkmasının ardından 6 Ekim'de "Bize biraz müsaade" başlığıyla paylaştığı bir videoyla YouTube'daki yayınlarına ara verdiğini açıkladı. Altaylı'nın YouTube kanalında yaklaşık iki aydır günlük siyaset yerine ağırlıklı olarak bilim programları ve röportajlar yer alıyor.