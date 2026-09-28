Gazeteci Fatih Ergin gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Ergin’in gözaltına alındı. Fatih Ergin'in avukatı açıklama yaptı.
Gazeteci Fatih Ergin'in gözaltına alındığı öğrenildi. Fatih Ergin'in avukatı Sibel Sevinç Deveci Özçelik sosyal medya üzerinden duyurdu. Ergin'in gözaltına alınış gerekçesi ise açıklanmadı.
Avukat Özçelik açıklama paylaşımında gözaltı kararına tepki göstererek Sedat Ergin'in çağrılması durumunda ifadeye gidebileceğini vurguladı.
Özçelik "Müvekkilimiz Fatih Ergin ikamet adresinde şu an gözaltına alınıyor. Davet etseniz zaten koşa koşa gelirdi sayın yetkililer." ifadelerini kullandı.