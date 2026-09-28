Gazeteci Fatih Ergin tutuklandı
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandı.
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteci Fatih Ergin, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sebebiyle gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ergin'in 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenilmişti.
Avukat Sibel Sevinç Deveci Özçelik, gazeteci Ergin'in tutuklandığını duyurdu.