  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gazeteci Fatih Ergin tutuklandı
Takip Et

Gazeteci Fatih Ergin tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Gazeteci Fatih Ergin tutuklandı
Takip Et

Eski MİT mensubu  Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteci Fatih Ergin, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sebebiyle gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ergin'in 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Avukat Sibel Sevinç Deveci Özçelik, gazeteci Ergin'in tutuklandığını duyurdu.