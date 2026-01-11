  1. Ekonomim
Gazeteci Fatih Ergin yeniden gözaltına alındı

Daha önce sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilere "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan Gazeteci Fatih Ergin, yeniden gözaltına alındığını duyurdu. Ergin'in gözaltı nedeni henüz bilinmiyor.

Gazeteci Fatih Ergin daha önce de gözaltına alınmıştı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden Büyükçekmece Adliyesine getirilen Ergin'in savcılık ifadesi tamamlandıktan sonra adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Ergin, haftada bir imza zorunluluğu ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakılmıştı.

Ergin'in Yalova'da polis ve IŞİD teröristleri arasında saatlerce süren, 3 polisin şehit olduğu çatışmaya ilişkin yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı belirtiliyordu.

Ergin'in bu konuya ilişkin yaptığı bazı haberlere erişim engeli de getirilmişti.

