  3. Gazeteci Figen Batur hayatını kaybetti
Hürriyet Gazetesi'nin eski yazarlarından Figen Batur hayatını kaybetti. Batur'un cenaze törenine ilişkin olarak herhangi bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Gazeteci Figen Batur'un vefat haberini gazeteci Ertuğrul Özkök, Instagram hesabından, "Ankara kızı Figen Batur'u kaybettik" sözleriyle duyurdu.

Özkök, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Yeşilyurt sokağın güzel kızıydı. Paris Maree’nin güzel kızıydı. İstanbul’un güzel kızıydı. Sarp’ın güzel annesiydi. Gülümsün’ün güzel ablasıydı. Tansu ve benim güzel arkadaşımızdı. Enis Batur’la Ankara’daki evi 1980’lerin Çınaraltı’sıydı. Yusuf Atılgan, Oruç Aruoba, Bilge Karasu, Selim İleri, Filiz, Şahin Yenişehirlioğlu, Ece Ayhan, İlber Ortaylı, Tahsin Yücel, ilhan Usmanbaş… Kimler kimler geçti o evden. Ankara’nın gizli entellektüeliydi Figen.

Hayatı güzel yaşamanın, güzel yaşatmanın zarif simyacısıydı. Adı hiç konmamış bir Hayat loncasının piriydi Figen. Hürriyet’teki yazıları gezmeyi sanat haline getiren birer başeserdi. Elinin ve aurasının dokunduğu her yeri bir hayat vahası olarak işaretler, bir hayat teruarı haline getirirdi. Figen bu ülkenin büyük yazarlarının, sanatçılarının arka oda sırdaşıydı. Büyük kızdı Figen. Büyük yaşadı. Ve ona en yakışan haliyle sessizce gitti.

Figen bir dönem Türkiye’sinin büyük kadınlarındandı. Güle güle Figen. Yaşadığın hayatın kalitesi, estetiği, ruhu yaşından çok dolu ve uzundu. Upuzundu. Sen hepimiz için unutulmayacak, unutulamayacak bir arkadaştın. Ölsen de gitmezsin, gidemezsin aramızdan. Sen istesen de biz bırakmayız. Nihat Odabaşı’nın bu güzel fotoğrafı hep başucumuzda durur."

Figen Batur kimdir?

Hürriyet Gazetesi'nin eski yazarlarından olan Figen Batur, aynı zamanda edebiyatçı Enis Batur’un eski eşi ve Sarp Batur’un annesidir.

