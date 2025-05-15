Gazeteci Furkan Karabay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı!
Gazeteci Furkan Karabay, YouTube'da yayınladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karabay, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Gazeteci Furkan Karabay, sosyal medya paylaşımları ve YouTube’da hazırladığı bir video nedeniyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Karabay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"Savunma yapmayı kabul etmiyorum”
Furkan Karabay, tutuklandığı İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki savunmasında “Adliyeye üçüncü gelişim ve iki kere tutuklanarak çıktım. Benim buradaki amacım bu adliyedeki yargı mensubu denilen cübbe giymiş çeteleşmiş insanlara karşı olmaktır. Savunma yapmayı kabul etmiyorum” dedi.
Ne olmuştu?
Gazeteci Furkan Karabay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çocukları Bilal Erdoğan, Ahmet Burak Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın şikayeti üzerine yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.