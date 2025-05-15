Gazeteci Furkan Karabay, YouTube'da hazırladığı bir video ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı.

Karabay'ın gözaltına alındığı haberini gazeteci Barış Pehlivan duyurdu.

Pehlivan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı. Suçlamanın “Terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme” ve “Cumhurbaşkanı’na Hakaret” olduğu belirtiliyor. Gerekçe olarak ise YouTube için hazırladığı bir video ile sosyal medya paylaşımları olduğu öğrenildi."