Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı
Gazeteci Furkan Karabay'ın gözaltına alındığı avukat Enes Ermaner tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Karabay'ın İBB Soruşturması kapsamında TCK 217/A maddesi uyarınca Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla şu anda gözaltına alındığı aktarıldı.
Ermaner'in paylaşımı şöyle:
