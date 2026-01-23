  1. Ekonomim
  3. Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı
Gazeteci Furkan Karabay'ın gözaltına alındığı avukatı Enes Ermaner duyurdu.

Gazeteci Furkan Karabay'ın gözaltına alındığı avukat Enes Ermaner tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Karabay'ın İBB Soruşturması kapsamında TCK 217/A maddesi uyarınca Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla şu anda gözaltına alındığı aktarıldı.


Ermaner'in paylaşımı şöyle:

Gazeteci Furkan Karabay (@frknkarabay) İBB Soruşturması kapsamında TCK 217/A maddesi uyarınca Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla şu anda gözaltına alındı.