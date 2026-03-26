Gazeteci Furkan Karabay hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı
"Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek" suçlamalarıyla, hakkında "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki tedbirler uygulanan gazeteci Furkan Karabay hakkındaki adli kontrol kararları kaldırıldı.
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 23 Ocak’ta gözaltına alınan ve ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Medyascope muhabiri Furkan Karabay’ın ev hapsi kaldırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya dair açıklaması şöyle:
“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan adli soruşturma kapsamında adli kontrol uygulanan aşağıda açık kimlik bilgisi ve atılı suçu yazılı şüpheli hakkında dosya kapsamında karar verilecek olması nedeniyle adli kontrolünün kaldırılmasına karar verildi.”
Ne oldu?
Gazeteci Furkan Karabay, İBB soruşturması kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla 22 Ocak’ı 23 Ocak’a bağlayan gece, 00:30’da gözaltına alındı.
Karabay’ın avukatı Enes Ermaner, Karabay’ın gözaltına alındığını sosyal medya hesabı X’ten duyurdu:
“Gazeteci Furkan Karabay İBB soruşturması kapsamında TCK 217/A maddesi uyarınca halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla şu anda gözaltına alındı.”
Emniyette ifadesi alınmayan Karabay, 23 Ocak’ta savcılığa sevk edildi.
Savcılık Karabay’a, Medyascope‘ta çıkan iki haberi üzerine “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması yöneltti.
Savcılık Karabay’ı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. Sevk yazısında Karabay’a “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasının yanı sıra “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasını da yöneltti.
Mahkemeye sevk edilen Furkan Karabay hakkında “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasından yurtdışına çıkış yasağı; “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasından ise konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verildi.