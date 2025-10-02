Gazeteci Furkan Karabay üç suçlamadan beraat etti: Tutukluluğu başka bir dava nedeniyle devam edecek

Gazeteci Furkan Karabay'ın tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’le ilgili haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davanın karar duruşmasında bugün görüldü.

Hakim karşısında çıkan Karabay'a beraat ve para cezası verildi.

Tutukluluğu devam edecek

Karabay’ın tutukluluğu, hakkındaki devam eden başka bir dava nedeniyle devam edecek.

Karabay, YouTube’da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "Cumhurbaşkanı’na hakaret", “zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla 15 Mayıs’tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.