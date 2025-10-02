  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gazeteci Furkan Karabay üç suçlamadan beraat etti: Tutukluluğu başka bir dava nedeniyle devam edecek
Takip Et

Gazeteci Furkan Karabay üç suçlamadan beraat etti: Tutukluluğu başka bir dava nedeniyle devam edecek

Yerine kayyum atanan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’le ilgili haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan gazeteci Furkan Karabay için karar çıktı. Karabay bugünkü duruşmada üç suçlamadan beraat etti. Ancak Karabay'ın tutukluluğu başka bir dava nedeniyle devam edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazeteci Furkan Karabay üç suçlamadan beraat etti: Tutukluluğu başka bir dava nedeniyle devam edecek
Takip Et

Gazeteci Furkan Karabay'ın tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’le ilgili haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davanın karar duruşmasında bugün görüldü.

Hakim karşısında çıkan Karabay'a beraat ve para cezası verildi.

Tutukluluğu devam edecek

Karabay’ın tutukluluğu, hakkındaki devam eden başka bir dava nedeniyle devam edecek.

Karabay, YouTube’da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "Cumhurbaşkanı’na hakaret", “zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla 15 Mayıs’tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

Saraçhane eylemleri davası: Yedi sanığın yargılandığı duruşma ertelendiSaraçhane eylemleri davası: Yedi sanığın yargılandığı duruşma ertelendiGündem
Menajer Ayşe Barım evinde bayıldı! Hastaneye kaldırıldıMenajer Ayşe Barım evinde bayıldı! Hastaneye kaldırıldıGündem
Gündem
Narin Güran cinayeti davasında üç kişi tahliye edildi
Narin Güran cinayeti davasında üç kişi tahliye edildi
Tekirdağ Valiliği'nden Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama
Tekirdağ Valiliği'nden Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmaraereğlisi'ndeki depreme ilişkin ilk açıklama: 23 Nisan’daki depremin yarısı oldu, diğer yarısı bekleniyor
Üşümezsoy: 23 Nisan’daki depremin yarısı oldu, diğer yarısı bekleniyor
Son dakika... İstanbul'da da hissedilen deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı! Vali Gül: Herhangi bir hasar bilgisi alınmadı
İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem
AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, görevinden istifa etti
AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, görevinden istifa etti
Erdoğan'dan Sumud Filosu ile ilgili ilk açıklama: İsrail nasıl bir cinnet halinde olduğunu ispat etti
Erdoğan'dan Sumud Filosu ile ilgili ilk açıklama