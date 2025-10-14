Gazeteci Furkan Karabay'ın tutukluluğunun devamına kararı verildi

152 gündür tutuklu olan gazeteci Furkan Karabay hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğa devam kararı verdi.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre tutuklu gazeteci Karabay hakkında düzenlenen iddianamede Karabay'ın YouTube’da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şahin ile Hâkim Hatice Kozan "mağdur" olarak yer aldı.

Hakkında düzenlenen iddianame ardından Karabay'ın dosya üzerinden ilk tutukluluk değerlendirmesi bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapıldı.

Mahkeme, istenen ceza öngörülünce Karabay'ın tutuklu kaldığı sürenin "ölçülü" olduğu ve adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağı gerekçesiyle ara karar ile tutukluluğa devam kararı verdi.

Karabay hakkında geçen günlerde başka bir dosyadan tahliye kararı verilmişti. Ancak bu dosyada tutuklu olması nedeniyle tahliye edilmemişti.