  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gazeteci Furkan Karabay'ın X hesabına erişim engeli getirildi
Takip Et

Gazeteci Furkan Karabay'ın X hesabına erişim engeli getirildi

Gazeteci Furkan Karabay'ın X hesabı "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi. Hesap, X tarafından da görünmez kılındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazeteci Furkan Karabay'ın X hesabına erişim engeli getirildi
Takip Et

Gazeteci Furkan Karabay’ın X hesabına erişim engeli getirildi. Engelli Web’ten edinilen bilgiye göre, Karabay’ın hesabı “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime kapatıldı.

Karabay’ın @frknkarabay kullanıcı adlı hesabı, X platformu tarafından Türkiye’den görünmez hâle getirildi. Furkan Karabay‘ın hesapları daha önce de erişime engellenmiş ve X tarafından Türkiye’den görünmez kılınmıştı.

Gain Medya soruşturması: Okan Karacan itirafçı oldu, ifadesi ortaya çıktıGain Medya soruşturması: Okan Karacan itirafçı oldu, ifadesi ortaya çıktıGündem

 

Altın, gümüş, platin, paladyum: Metallerde düşüş sürüyorAltın, gümüş, platin, paladyum: Metallerde düşüş sürüyorEmtia Haberleri

 