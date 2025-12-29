Gazeteci Furkan Karabay’ın X hesabına erişim engeli getirildi. Engelli Web’ten edinilen bilgiye göre, Karabay’ın hesabı “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime kapatıldı.

Karabay’ın @frknkarabay kullanıcı adlı hesabı, X platformu tarafından Türkiye’den görünmez hâle getirildi. Furkan Karabay‘ın hesapları daha önce de erişime engellenmiş ve X tarafından Türkiye’den görünmez kılınmıştı.