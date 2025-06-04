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Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti

Gazeteci Gökhan Özbek, kalp ameliyatı sırasında beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
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23 Derece adlı sosyal medya hesabının sahibi gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti.

Özbek’in beyin kanaması nedeniyle 100. Yıl Hastanesi’ne kaldırıldığı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

"Anjiyo operasyonu sırasında meydana gelen beyin kanaması sonucu ne yazık ki hayatını kaybetti"

Gazeteci Mücahit Enes Turbil "Acı Kaybımız Değerli patronumuz, ağabeyimiz ve aile dostumuz Gökhan Özbek, geçirdiği rahatsızlık sonucu bugün hastaneye başvurdu. Anjiyo operasyonu sırasında meydana gelen beyin kanaması sonucu ne yazık ki hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm dostlarımıza başsağlığı diliyorum. Mekânın cennet olsun canım abim. Kelimeler boğazıma düğümleniyor.' Seni hiç unutmayacağız..." ifadelerini kullandı. 

Gökhan Özbek kimdir?

Gökhan Özbek, 1983 yılında Niğde’de doğdu. Meslek hayatına Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi basın kuruluşlarında köşe yazarlığı yaparak adım attı. Şu anda serbest gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren Özbek, 23 Derece isimli sosyal medya platformunun kurucusu.

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