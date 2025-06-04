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Gazeteci Gökhan Özbek neden öldü, hastalığı neydi? Gökhan Özbek kaç yaşında, kimdir?

23 Derece adlı sosyal medya hesabının sahibi gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti. Gökhan Özbek'in vefatı sonrası "Gökhan Özbek neden öldü, hastalığı neydi? Gökhan Özbek kaç yaşında, kimdir?" gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

Haber Merkezi
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Gazeteci Gökhan Özbek neden öldü, hastalığı neydi? Gökhan Özbek kaç yaşında, kimdir?
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Gazeteci, yazar ve yayıncı kimliğiyle bilinen Gökhan Özbek, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.


GÖKHAN ÖZBEK NEDEN ÖLDÜ?

Gökhan Özbek, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırılan Özbek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 


GÖKHAN ÖZBEK'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Gazeteci Mücahit Enes Turbil'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, ölüm "anjiyo operasyonu sırasında meydana gelen beyin kanaması" sonucunda gerçekleşti.


GÖKHAN ÖZBEK KAÇ YAŞINDAYDI?

Gökhan Özbek 41 yaşında hayatını kaybetti. 

GÖKHAN ÖZBEK KİMDİR?

1983 yılında Niğde'de doğan Gökhan Özbek, meslek hayatına Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi basın kuruluşlarında köşe yazarlığı yaparak başladı. Serbest gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren Özbek, özellikle kurucusu olduğu 23 Derece isimli sosyal medya platformuyla tanınıyordu.

 

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