Gazeteci Gülnur Saydam gözaltına alındı
Cumhuriyet gazetesi muhabiri Gülnur Saydam, "Çetelerin yeni adresi İstanbul’un gözde semti Göktürk mü?" haberinin ardından gözaltına alındı.
Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Gülnur Saydam İstanbul'da gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürüldü.
Cumhuriyet Gazetesi'nin verdiği bilgiye göre Gülnur Saydam, "Yurttaş meydana gelen saldırılar arasında yaşam mücadelesi veriyor: Çetelerin yeni adresi İstanbul'un gözde semti Göktürk mü?" haberinin ardından gözaltına alındı.
Söz konusu haberde, Göktürk'te yaşanan tehdit ve silahlı saldırı haberleri yer alırken, vatandaşların endişelerine de verilmişti.
Haberde Emniyet'in 'Göktürk’te faili meçhul tek bir suç kaydı bulunmamaktadır' açıklaması da yer alıyordu.