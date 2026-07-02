Gazeteci Gülnur Saydam gözaltına alınıp serbest bırakıldı

"Göktürk'te çeteler mi var?" başlıklı haberinin ardından İstanbul'da gözaltına alınan Cumhuriyet gazetesi muhabiri Gülnur Saydam serbest bırakıldı.

Cumhuriyet gazetesi Saydam'ın Vatan Emniyet'te ifadesinin alınması ve sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldığını yazdı.

Gazetenin haberine göre, Saydam'ın neden gözaltına alındığına ilişkin açıklama yapılmadı. Saydam'a söz konusu haber kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun yönetildiği belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinde 1 Temmuz'da yayımlanan "Yurttaş meydana gelen saldırılar arasında yaşam mücadelesi veriyor: Çetelerin yeni adresi İstanbul'un gözde semti Göktürk mü?" başlıklı haberde, Göktürk'te yaşanan tehdit ve silahlı saldırılara dikkat çekilerek, yurttaşların endişelerine yer verilmişti. Haberde Emniyet'in "Göktürk'te faili meçhul tek bir suç kaydı bulunmamaktır" yönündeki açıklaması da aktarılmıştı.

Gülnur Saydam, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haberinin arkasında olduğunu vurguladı.

"Arasalar kendim de giderdim ama savcılık talimatı ile hukuka aykırı şekilde evimden alınıp Vatan Emniyet’e getirildim. Yaklaşık 4 saatlik ifademin ardından serbest bırakıldım. Haberimin arkasındayım. Gazetecilik yapıp kamuoyunun sesini duyurmaya devam edeceğim" diyen Saydam, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Arasalar kendim de giderdim ama savcılık talimatı ile hukuka aykırı şekilde evimden alınıp Vatan Emniyet’e getirildim.

Yaklaşık 4 saatlik ifademin ardından serbest bırakıldım. Haberimin arkasındayım. Gazetecilik yapıp kamuoyunun sesini duyurmaya devam edeceğim.

Bu süreçte,… — Gülnur Saydam (@gulnursaydam) July 2, 2026

Gürcihan, Berat Albayrak paylaşımı nedeniyle tutuklandı

DW Türkçe'nin aktardığına göre öte yandan gazeteci Fatma Sibel Gürcihan, sosyal medyadan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili paylaşımı sonrasında tutuklandı.

Gürcihan, Albayrak'ın "Türk İslam tarihinin en önemli liderlerinden bir tanesinin damadı olmak benim için bir şereftir. Benim (Erdoğan ile) ilişkim bir dava ilişkisidir. Birilerinin küçümsemek için 'damat' demesi bizim için onur meselesi" şeklindeki ifadelerinin yer aldığı röportaj kesitini alıntılamıştı.

"Sizi Kısıklı'daki villanın bahçesine çekip dövdüler beyefendi" iddiasını dile getiren Gürcihan, "Bu nasıl 'dava' imiş rica ederim? İlla Damat İbrahim Paşa gibi boğdurulmanız mı gerekiyor aileden dışlandığınızı kabul etmek için?" görüşünü öne sürmüştü.