Gazeteci Gülsen Ahıska hayatını kaybetti
Bir süredir kanser tedavisi gören gazeteci Gülsen Ahıska hayatını kaybetti.
Gazeteci Gülsen Ahıska 67 yaşında vefat etti. Gülsen Ahıska’nın cenazesi yarın Zeytinburnu Merkezefendi Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Eski Kozlu Mezarlığı’na defnedilecek.
TGC: Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Gülsen Ahıska’nın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Gülsen Ahıska’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi.
Gülsen Ahıska kimdir?
Erzurum’da 1958’de doğdu. Kadıköy Ticaret Lisesi mezunu. Mesleğe 1984 yılında Sabah Gazetesi'nde başladı. Hürriyet ve Yeni Günaydın gazetelerinde çalıştı. Sürekli basın kartı taşıyordu ve TGC üyesi Özer Ahıska ile evliydi.