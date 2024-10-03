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Gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu için Milliyet gazetesi önünde tören düzenlendi. Cıvaoğlu'nun çok sayıda meslektaşı ve seveni törene katıldı.

Haber Merkezi
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Gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Beşiktaş'ta tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayata gözlerini yuman Cıvaoğlu için Bağcılar'daki Milliyet gazetesi binası önüne tören düzenlendi.

Törene, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski CHP genel başkanı Altan Öymen ile Demirören Medya çalışanları ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

'Hep adil olmak için uğraştı'

Törende konuşan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Cıvaoluğu'nun medya camiasındaki son şövalye olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: 

"Kimseye pusu kurmadı. Hep adil olmak için uğraştı. En yakın mesai arkadaşları burada. Güner ağabey sadece Türkiye'deki gazeteleri okumazdı. Dünyadaki gazetelerde neler varsa öğleye kadar okumuş bitirmiş olur. Ya gözümüzden kaçtıysa diye bizim ikaz edenimiz olurdu. Dediğim gibi hocaların en büyüklerinden bir tanesiydi bizim için. İnsanların en önemlilerinden bir tanesiydi."

Şendir, Güneri Cıvaoğlu'nun son güne kadar yazmak istediğini, hasta haliyle bile bunun sevincini yaşayan biri olduğunu dile getirdi.

Törenin ardından Cıvaoğlu'nun cenazesi, cenaze namazı için Teşvikiye Camisi'ne götürüldü.

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