  3. Gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun mirası mahkemelik oldu
Geçen sene hayatını kaybeden gazeteci Güneri Cıvaoğlu’nun mirası, vasiyetnameye itiraz eden dört mirasçının dava açmasıyla aile içinde krize dönüştü.

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun mirası aile içerisinde mahkemelik oldu.

Geçtiğimiz yıl 1 Kasım'da 85 yaşında hayatını kaybeden usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun mirası, ailede büyük bir krize neden oldu.  Cıvaoğlu, 32 yıl arayla imzaladığı iki vasiyetnamesinde de tüm malvarlığını eşi Canan Cıvaoğlu'na bıraktığını belirtirken, bu karara 4 mirasçı karşı çıktı. 

Akşam'da yer alan habere göre, Cıvaoğlu'nun vefatının ardından kanunen mirasçı olarak eşi Canan Cıvaoğlu, yeğenleri Mehmet Selim Molu, Hayri Molu ve Nadir Uluğbay'ın çocukları Ragıp Kemal Uluğbay ile Güneri Kerim Uluğbay kaldı.

Cıvaoğlu'nun İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan 1987 ve 2019 tarihli iki vasiyetnamesinde, tüm malvarlığını eşine bıraktığı belirtildi.

Cıvaoğlu'nun, karısının tehdit ve baskısı nedeniyle bu vasiyetnameleri yapmak zorunda bırakıldığını ileri süren 4 mirasçı, "vasiyetnamenin iptali" için dava açtı.

Dilekçede yeğenleri "Güneri ile eşi Canan Cıvaoğlu, resmi olarak evli olmalarına rağmen çok uzun yıllardan beri fiilen ayrı yaşamaktadır. Evlilikleri kağıt üzerinde anlaşma niteliğindedir" dedi.

