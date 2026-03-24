Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde iddianame tamamlandı

Gazeteci ve çevre aktivisti Hakan Tosun’un 11 Ekim 2025’te darp edilerek öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede şüphelilerin kasten öldürmeden müebbet hapisle yargılanması talep edildi.

BirGün'den Tuğçe Çelik'in haberine göre 11 sayfalık iddianamede tutuklu şüpheliler Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin’in saldırıyı “yaralama” değil, doğrudan “öldürme kastı” ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda sanıkların, Türk Ceza Kanunu’nun 81/1 maddesi uyarınca “kasten öldürme” suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Üçüncü kişi iddianamede yok

Tosun’a saldıran kişiler, olay anında orada bulunan Y.Ö.’nün kaçış aracını kullandığını söylemelerine rağmen iddianamede Y.Ö. hakkında herhangi bir suçlamaya yer verilmedi.

Y.Ö. olaya ilişkin verdiği ifadesinde ise Tosun’a saldıran arkadaşını olay yerinden uzaklaştırmak istediğini söylemişti.

Tosun’un avukatları, motosikletli üçüncü kişi Y.Ö hakkında “kasten öldürmeye iştirak”ten suç duyurusunda bulunmuştu.

Planlı şekilde saldırmışlar

Dosyada yer alan bulgular, olayın seyrine ilişkin çarpıcı detaylar içeriyor.

Kamera kayıtları, tanık beyanları ve adli tıp raporlarının değerlendirildiği iddianamede, sanıkların maktule birden fazla kez tekme ve yumrukla saldırdığı, özellikle baş bölgesine yönelen darbelerin ölümcül nitelik taşıdığı ifade edildi.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre Tosun’un ölümü, künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması ve doku harabiyeti sonucu gerçekleşti.

Savcılık, şüphelilerin eylemleri ile ölüm arasında doğrudan illiyet bağı bulunduğu kanaatine vararak, saldırının birlikte ve bilinçli şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bu çerçevede her iki sanığın da ayrı ayrı “kasten öldürme” suçundan yargılanması talep edildi.

Davanın ilk duruşması Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 Mayıs tarihinde görülecek.