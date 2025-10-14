Gazeteci Hakan Tosun, organlarıyla hayat verecek

Gazeteci Hakan Tosun, 10 Ekim akşamı Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu sokakta baygın halde bulunup hastaneye kaldırıldı.

Ancak Tosun'un dün beyin ölümü gerçekleşti. Tosun, için bugün saat 14:00'te Nurtepe Cemevi’nde taziye kurulacak.

Organlarının bağışçısı olmuş

Tosun'un yaşamını yitirmeden önce organ bağışçısı olduğu ortaya çıktı. Tosun'un ailesinin de rızasıyla organlarının bağışlanması için harekete geçildi.

Ailenin, hastaneden ölüm belgesi alabilmesi için öncelikle organ bağışı sürecinin tamamlanması gerektiği belirtildi.

Ne oldu?

Hakan Tosun, aile evini ziyaret için 10 Ekim'de Esenyurt'a gitti. En son ailesi ile telefonda konuştu. Ancak ailesi uzun süre kendisinden haber alamayınca emniyete başvurdu.

Tosun'un, üstünde kimliği olmadan sokakta baygın halde bulunup hastaneye kaldırıldığı tespit edildi.

Kardeşi Öznur Tosun, 13 Ekim’de hastane önünde yaptığı açıklamada abisi hastaneye kaldırıldıktan sonraki 27 saat boyunca kendilerine haber verilmediğini söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü saldırıyla ilgili olarak 18 ve 24 yaşlarında iki kişinin gözaltına alındığını ve daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını duyurdu.