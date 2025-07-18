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Gazeteci Hasan Cemal, deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi

Ege Denizi'ndeki Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal (81), deniz ambulansıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

Haber Merkezi
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Gazeteci Hasan Cemal, deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi
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Leros Adası'nda rahatsızlanan Cemal, adadaki hastaneye götürüldü. Hasan Cemal'in yapılan kontrollerinde ileri tetkik ve tedavisi için donanımlı hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Cemal, tedavi için Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri tarafından deniz ambulansıyla Leros Adası'ndan alınarak Bodrum'a getirildi.

Bilincinin açık olduğu belirtilen Cemal, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

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