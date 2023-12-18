Gazeteci Hasan Kılıç vefat etti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Hasan Kılıç’ın vefatının ardından bir baş sağlığı mesajı yayınladı. Mesajda “Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet veren üyemiz Hasan Kılıç’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz” denildi. Hasan Kılıç’ın cenazesi 19 Aralık 2023 Salı günü ikindi namazından sonra Şakirin Camisi'nden alınarak Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Hasan Kılıç kimdir?

Samsun’un Bafra ilçesinde 1944 yılında doğdu. İTİA Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mesleğe 1970 yılında Günaydın’da sayfa sekreteri olarak başladı. Tan ve Sabah gazetelerinde görev yaptı. 34 yıl Hürriyet Gazetesi’nde çalıştı. Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’ydü. Sürekli basın kartı sahibiydi. Evli ve bir çocuk sahibiydi