  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gazeteci Hikmet Çetinkaya yaşamını yitirdi
Takip Et

Gazeteci Hikmet Çetinkaya yaşamını yitirdi

Usta gazeteci ve yazar Hikmet Çetinkaya, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazeteci Hikmet Çetinkaya yaşamını yitirdi
Takip Et

Yazar, gazeteci Hikmet Çetinkaya'dan üzücü haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

İzmir'de gazeteciliğe başlayan Çetinkaya, Cumhuriyet gazetesinde de uzun yıllar çalıştı.

Politika Günlüğü adlı köşesinden okuyucularına seslenen Çetinkaya, bir dönem Cumhuriyet gazetesinin yayın koordinatörlüğü görevini üstlendi. Ayrıca vakıf yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.

"Boşluğu daima hissedilecek"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'ndan gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyemiz, Cumhuriyet Ege Bölge Temsilciliği görevini uzun yıllar sürdürmüş, Türk basınının köşe taşlarından Hikmet Çetinkaya’yı yitirdik. Boşluğu daima hissedilecek. Işıklar içinde uyusun…"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Hikmet Çetinkaya’nın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

“Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.”

Hikmet Çetinkaya’nın cenaze töreni belli olduğunda paylaşılacak.

Hikmet Çetinkaya kimdir?

Hikmet Çetinkaya, 1942 yılında Edremit’te doğdu. Lise öğrenimini Manisa Erkek Lisesi'nde tamamladı. Mesleğe 1966 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde başladı. Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi’nde muhabirlik ve röportaj yazarlığı yaptı. 1988’den bu yana köşe yazarlığı yapıyordu. Bir dönem gazetenin İzmir temsilciliği görevini yürüttü. 1992 yılından 2000 yılına kadar Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Koordinatörlüğü görevini sürdürdü.

Yayınlanmış 36 kitabı bulunuyor. Kitaplarından bazıları; Aşık Kadınlar Sokağı, go home, Din Baronunun Kazları, Şeriat Pazarı, Sevdanın Adresi Belli Değil, Gözlerin Poyraz, Bir Güneydoğu Gerçeği: Necla, Alaca Bir Öfke, Troya'dan İyonya'ya: Mitolojik Aşklar Coğrafyası, Kadınlar Yağmur ve Kuşlar, İrticanın Kara Yüzü: Usame Bin Ladin'den Kaplancılar'a, Kubilay Olayı ve Tarikat Kampları, ABD'nin Kürt Kozu ve Bağdat'ın Çocukları, Çağımızın Üç Tanığı: Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Muzaffer İzgü ve Samim Kocagöz, Gülün Ölüm Yüzyılı, 68'den 78'e: Sancılı Yıllar Kuşatılmış Sokaklar, Türkiye'nin Şeytan Üçgeni: Tarikat-Ticaret-Siyaset, Kuzu Postunda Kurt: Tarikat-Ticaret-Siyaset, Soros'un Çocukları, Amerikan Mızıkacıları, Yobaz ve Hokkabaz, Atatürk Devrimleri ve Dinci Kuşatma.

Evli ve üç kız çocuğu babasıydı. 2014 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibiydi. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.

Ezgi Apartmanı davasında kritik gelişme: Yeniden yakalama kararı verildiEzgi Apartmanı davasında kritik gelişme: Yeniden yakalama kararı verildiGündem
Gündem
DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi öncesi Genel Merkez'de bir araya geldi
DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi öncesi Genel Merkez'de bir araya geldi
Özgür Özel'den hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklama
Özgür Özel'den hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail kontrol altına alınmazsa etkileri küresel olarak hissedilecek
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail kontrol altına alınmazsa etkileri küresel olarak hissedilecek
Ferdi Zeyrek’in ailesinden sahte hesaplara suç duyurusu: Hukuki işlem başlatıldı
Ferdi Zeyrek’in ailesinden sahte hesaplara suç duyurusu: Hukuki işlem başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç: Kasten orman yakanlara 10 yıla kadar hapis cezası söz konusu
Adalet Bakanı Tunç: Kasten orman yakanlara 10 yıla kadar hapis cezası söz konusu
Manavgat Belediyesi operasyonu: 7 kişiye tutuklama talebi
Manavgat Belediyesi operasyonu: 7 kişiye tutuklama talebi