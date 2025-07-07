Gazeteci Hikmet Çetinkaya yaşamını yitirdi

Yazar, gazeteci Hikmet Çetinkaya'dan üzücü haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

İzmir'de gazeteciliğe başlayan Çetinkaya, Cumhuriyet gazetesinde de uzun yıllar çalıştı.

Politika Günlüğü adlı köşesinden okuyucularına seslenen Çetinkaya, bir dönem Cumhuriyet gazetesinin yayın koordinatörlüğü görevini üstlendi. Ayrıca vakıf yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.

"Boşluğu daima hissedilecek"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'ndan gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyemiz, Cumhuriyet Ege Bölge Temsilciliği görevini uzun yıllar sürdürmüş, Türk basınının köşe taşlarından Hikmet Çetinkaya’yı yitirdik. Boşluğu daima hissedilecek. Işıklar içinde uyusun…"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyemiz, Cumhuriyet Ege Bölge Temsilciliği görevini uzun yıllar sürdürmüş, Türk basınının köşe taşlarından Hikmet Çetinkaya’yı yitirdik.

Boşluğu daima hissedilecek.

Işıklar içinde uyusun…

@İGC@gazete9eylul@cumhuriyet@serdarkizik pic.twitter.com/3ZNNKNVgoI — Dilek Gappi (@gappi_dilek) July 7, 2025

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Hikmet Çetinkaya’nın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

“Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.”

TGC: Hikmet Çetinkaya’nın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz



2014 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü İstanbul’da vefat etti.



HABER: https://t.co/ggF03TVO9q pic.twitter.com/Kwik5r3JSj — TGC (@TGCTr) July 7, 2025

Hikmet Çetinkaya’nın cenaze töreni belli olduğunda paylaşılacak.

Hikmet Çetinkaya kimdir?

Hikmet Çetinkaya, 1942 yılında Edremit’te doğdu. Lise öğrenimini Manisa Erkek Lisesi'nde tamamladı. Mesleğe 1966 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde başladı. Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi’nde muhabirlik ve röportaj yazarlığı yaptı. 1988’den bu yana köşe yazarlığı yapıyordu. Bir dönem gazetenin İzmir temsilciliği görevini yürüttü. 1992 yılından 2000 yılına kadar Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Koordinatörlüğü görevini sürdürdü.

Yayınlanmış 36 kitabı bulunuyor. Kitaplarından bazıları; Aşık Kadınlar Sokağı, go home, Din Baronunun Kazları, Şeriat Pazarı, Sevdanın Adresi Belli Değil, Gözlerin Poyraz, Bir Güneydoğu Gerçeği: Necla, Alaca Bir Öfke, Troya'dan İyonya'ya: Mitolojik Aşklar Coğrafyası, Kadınlar Yağmur ve Kuşlar, İrticanın Kara Yüzü: Usame Bin Ladin'den Kaplancılar'a, Kubilay Olayı ve Tarikat Kampları, ABD'nin Kürt Kozu ve Bağdat'ın Çocukları, Çağımızın Üç Tanığı: Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Muzaffer İzgü ve Samim Kocagöz, Gülün Ölüm Yüzyılı, 68'den 78'e: Sancılı Yıllar Kuşatılmış Sokaklar, Türkiye'nin Şeytan Üçgeni: Tarikat-Ticaret-Siyaset, Kuzu Postunda Kurt: Tarikat-Ticaret-Siyaset, Soros'un Çocukları, Amerikan Mızıkacıları, Yobaz ve Hokkabaz, Atatürk Devrimleri ve Dinci Kuşatma.

Evli ve üç kız çocuğu babasıydı. 2014 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibiydi. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.