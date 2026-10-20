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Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı

Gazeteci İsmail Arı, ifade vermek üzere gittiği Ankara Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı
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Gazeteci İsmail Arı, eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla Ankara'da gözaltına alındı.

BirGün gazetesinin haberine göre, bugün saat 15.30'da ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne davet edilen Arı, belirtilen saatte emniyete gitti.

Arı'ya burada gözaltı kararı tebliğ edilerek gözaltı işlemi uygulandı.

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