Gazeteci İsmail Arı hakkında tahliye kararı!

Ramazan Bayramı tatilinde aile ziyareti için gittiği Tokat'ta 22 Mart'ta gözaltına alınan ve Ankara'ya getirildikten sonra savcılık sorgusuna çıkarılmadan tutuklanan gazeteci İsmail Arı'nın davası bugün başladı.

Arı hakkında ‘yanıltıcı bilgiyi yayma’ ve ‘gizliliğin ihlali’ suçlamalarından toplam 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İsmail Arı, savunmasında şunları söyledi:

"Buraya sadece kendimi savunmak için değil gazeteciliği savunmak için geldim. Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen basın kartına sahibim. 75 gündür yatarı olmayan bir suçtan, sadece 58 satırlık bir iddianame ile cezaevindeyim. Gazetecilik faaliyetim 75 gündür engelleniyor. Kapasitenin çok üzerinde bir koğuşta 75 gündür yerde yatıyorum. Anayasada 'Basın hürdür, sansür edilemez' denmesine rağmen cezaevinde tutuluyorum."

Tutuklanmasına gerekçe gösterilen haberlerinin arkasında olduğunu vurgulayan Arı, "İddianamede gerçekler alenen perdeleniyor. TCK 217/A kapsamında yöneltilen tüm suçlamaları reddediyorum" ifadelerini kullandı. Arı beraatini talep etti.

Savcı tutukluluk halinin devamını istedi

Savunmaların ardından savcılık, Arı'nın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Avukatların itirazlarının ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, Arı'nın tahliyesine karar verdi.