Gazeteci İsmail Arı hakkında tutuklama talebi

BirGün Gazetesi muhabiri bayram tatilinde gittiği Tokat'ta eşinin ailesinin evinden gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda jandarma tarafından gözaltına alınan Arı, Ankara'ya sevk edildi.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" şüphesi ile gözaltına alınan İsmail Arı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Avukatları aracılığıyla mesaj gönderen Arı, "Son bir yıldır beni tutuklamak için bahane arıyorlardı. Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak. Gazetecilik suç değildir" dedi.

Ankara Adliyesi'ne saat 20.00 sularında getirilen Arı, savcılık tarağından sorgulanmadan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.