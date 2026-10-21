Gazeteci İsmail Arı hakkında tutuklama talebi: Hakimliğe sevk edildi

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Gazeteci İsmail Arı, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikâyeti üzerine "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla dün gözaltına alındı.

Arı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne ifade işlemleri için dün saat 15:30'da davet edildi. Kendisine belirtilen saatte ifade işlemleri için Emniyet'e giden Arı'ya burada gözaltı kararı tebliğ edildi ve gözaltına alındı.

Tutuklama talebi

Dün geceyi emniyette geçiren Arı, bu sabah saat 10:00 sularında adliyeye sevk edildi. Arı'nın savcılık ifadesi saat 12:00'de başladı.

BirGün muhabiri İsmail Arı'nın savcılık ifadesi saat 13:00 itibarıyla sona erdi.

İsmail Arı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

75 gün cezaevinde kalmıştı

İsmail Arı, eşinin ailesini ziyaret ettiği Tokat’ta 21 Mart 2026 Cumartesi gecesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Arı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 75 gün Sincan Cezaevi’nde kalmıştı. Arı, 5 Haziran 2026 Cuma günü hakim karşısına çıkmıştı.

Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen ilk duruşmada, savcının "tutukluluğa devam" talebinin ardından, herhangi bir adli kontrol şartı uygulanmaksızın Arı'nın tahliyesine karar verilmişti.