Gazeteci İsmail Arı neden gözaltına alındı? İsmail Arı kaç yaşında, nereli, hangi gazetede, kimdir?

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Gazeteci İsmail Arı, ifade vermek üzere gittiği Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde gözaltına alındı. BirGün muhabiri Arı'ya, bugün saat 15.30'da gittiği emniyette gözaltı kararı tebliğ edildi.

İsmail Arı neden gözaltına alındı?

Gazeteci İsmail Arı, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in şikâyeti üzerine “halkı yanıltıcı bilgiyi yayma” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamalarıyla gözaltına alındı. İfade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne kendi isteğiyle giden Arı’ya gözaltı kararı burada tebliğ edildi.

İsmail Arı kaç yaşında?

1996 yılında doğan gazeteci İsmail Arı 30 yaşındadır.

İsmail Arı nereli?

İsmail Arı, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Gazetecilik eğitimini Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde tamamladı.

İsmail Arı hangi gazetede çalışıyor?

İsmail Arı, BirGün gazetesinde muhabir olarak görev yapıyor.

İsmail Arı kimdir?

İsmail Arı, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde tamamlayan Arı, mezuniyetinin ardından gazetecilik mesleğine adım attı. Meslek hayatını muhabir olarak sürdüren Arı, BirGün gazetesinin Ankara bürosunda çalışmaya başladı. Gazetecilik kariyerinde özellikle kamu kurumları, vakıflar, kamu kaynaklarının kullanımı ve siyasi ilişkiler üzerine hazırladığı haberlerle öne çıktı. Araştırma ve incelemeye dayalı haberler hazırlayan Arı, kamuoyunun gündemine taşıdığı dosyalarla gazetecilik çalışmalarını sürdürdü.

BirGün gazetesinde muhabirlik yapan İsmail Arı, mesleki çalışmaları kapsamında hazırladığı haberlerle çeşitli gazetecilik ödüllerine layık görüldü. Kamu kurumları ve farklı kuruluşların faaliyetlerini konu alan araştırmalarıyla tanınan Arı, haberlerinde belge ve bilgilere dayalı bir çalışma yürütmeye odaklandı.

Arı, 21 Mart 2026’da ailesini ziyaret etmek için bulunduğu Tokat’ın Turhal ilçesinde gözaltına alındı. Ankara’ya götürülen Arı, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla 22 Mart 2026’da tutuklandı ve Sincan Cezaevi’ne gönderildi. Yaklaşık 75 gün tutuklu kalan gazeteci, 5 Haziran 2026’da görülen ilk duruşmasında tahliye edildi.