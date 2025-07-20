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  3. Gazeteci İsmail Arı, tehdit edildiği mesajları paylaştı: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Emniyet ve İçişleri Bakanlığı yetkilileridir
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Gazeteci İsmail Arı, tehdit edildiği mesajları paylaştı: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Emniyet ve İçişleri Bakanlığı yetkilileridir

Gazeteci İsmail Arı, sosyal medya hesabından tehdit edildiği mesajları ifşa etti. “Emniyet’e gidip şikâyetçi oldum ama ne arayan ne de soran oldu” diyen Arı, takip edildiğini belirterek, “Başıma bir şey gelirse sorumlusu bu çeteye dokunmayan Emniyet ve İçişleri Bakanlığı yetkilileridir” dedi.

Haber Merkezi
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Gazeteci İsmail Arı, tehdit edildiği mesajları paylaştı: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Emniyet ve İçişleri Bakanlığı yetkilileridir
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BirGün muhabiri İsmail Arı, mayıs ayında Şahinler çetesiyle bağlantılı olduğu bilinen Gökhan Göz ile ilgili “yargıda rüşvet” haberi nedeniyle tehdit edildiğini duyurmuştu.

“Akrabalarımın kişisel verilerine ulaşmışlar ve bana da yolladılar” diyerek mesajları paylaşan Arı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenmişti.

İsmail Arı, dün yaptığı  yeni paylaşımında söz konusu şikâyetiyle ilgili arayan soranın olmadığını belirterek yeni tehdit mesajları paylaştı:

“Daha önce 80 küsür yaşındaki anneannemi, teyzemi dahi 'Sülalenizi ortadan kaldıracağız' diye tehdit ettiler. Emniyet’e gidip şikâyetçi oldum ama ne arayan ne de soran oldu. Karşımdaki çete ise tehditlerine devam ediyor.

Peşime adam takmışlar. Mesajları aynen paylaşıyorum. Başıma bir şey gelirse sorumlusu bu çeteye dokunmayan Emniyet ve İçişleri Bakanlığı yetkilileridir.”

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