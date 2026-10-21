Gazeteci İsmail Arı tutuklandı

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BirGün muhabiri gazeteci İsmail Arı, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Gazeteci İsmail Arı, Şahin’in şikâyeti üzerine gözaltına alındı

İsmail Arı, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikâyeti üzerine "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla dün gözaltına alındı.

Arı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne ifade işlemleri için dün saat 15.30'da davet edildi. Kendisine belirtilen saatte ifade işlemleri için Emniyet'e giden Arı'ya burada gözaltı kararı tebliğ edildi ve gözaltına alındı.

İsmail Arı adliyeye sevk edildi

Dün geceyi emniyette geçiren Arı, bu sabah saat 10.00 sularında adliyeye sevk edildi. Arı'nın savcılık ifadesi saat 12.00'de başladı. Arı'nın savcılık ifadesi saat 13.00 itibarıyla sona erdi, hakimlik sorgusu ise saat 16.00'da başladı. Hakimliğe sevk edilen gazeteci İsmail Arı hakkında tutuklama kararı verildi.