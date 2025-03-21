Gazeteci İsmail Saymaz adliyede
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, ifadesi alınmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.
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Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Parkı soruşturması kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçundan gözaltına alınmıştı.
Gözaltında bulunan İsmail Saymaz'ın adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Saymaz, sağlık kontrolünün ardından savcıya ifade verecek.
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