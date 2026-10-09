Gazeteci İsmail Saymaz "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gazeteci İsmail Saymaz, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteci İsmail Saymaz, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.
Soruşturma kapsamında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alınmış emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Gazeteci İsmail Saymaz ise ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.