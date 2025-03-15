Gazeteci İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı! Pasaportuna el konuldu

Gazeteci İsmail Saymaz osyal medya platformu X üzerinden kendisine yurt dışı çıkış yasağı getirildiğini duyurdu.

Ailesiyle birlikte tatil yapmak için yola çıkan Saymaz'ın pasaportuna el konulduğunu seyahat öncesinde öğrendi.

Sosyal medya hesabından duruma tepki gösteren Saymaz, "Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum" dedi.

İsmail Saymaz’ın paylaşımı şu şekilde:

“Haftalardır süren itibar suikastlerine bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla haftasonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu. Kaçacak olsaydım… Son 1.5 ayda beş kez yurtdışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart’ta gittiğim Almanya’dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart’ta geri gelmezdim. Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi’ndeydim. Gazetecilik dışında suçum… Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum.”