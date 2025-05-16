Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi cezası kaldırıldı

Gezi Parkı soruşturması kapsamında, ev hapsi verilen gazeteci İsmail Saymaz'ın, ev hapsi 56. gününde kaldırıldı. Adli kontrol şartı, karakola giderek haftada bir gün imza ve yurt dışı çıkış yasağına çevrildi.

Ne oldu?

İsmail Saymaz 19 Mart Çarşamba günü Gezi Parkı olayları hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Saymaz hakkında, “61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve şiddet kullanılarak görevini yapmasını engellemeyi amaçlayan eylemler” nedeniyle soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Ev hapsi verilmişti

Saymaz’ın 12 yıl önce Gezi eylemlerine ilişkin sosyal medya paylaşımları soruşturma gerekçesi yapıldı. Geceyi emniyette geçiren Saymaz’ın ifadesi alınmaya başlandı. 4 saat süren emniyet ifadesinin ardından İsmail Saymaz, adliyeye sevk edildi.

Sabah saatlerinde savcılıktaki ifadesine başlanan İsmail Saymaz ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Pasaportuna el konulmuştu

İsmail Saymaz, yurtdışına çıkmak istediği sırada hakkında yurtdışı yasağı kararı verildiğini öğrendi ve pasaportuna el konuldu. Son iki ay içerisinde beş kez yurtdışına çıkıp Türkiye’ye geri döndüğünü belirten Saymaz, kararı “eleştirel gazeteciliğe gözdağı” olarak nitelendirdi.

Saymaz, “Kaçacak olsaydım son 1.5 ayda beş kez yurtdışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart’ta gittiğim Almanya’dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart’ta geri gelmezdim” ifadelerini kullandı.

Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkında verilen yurtdışına çıkış yasağı kararına ve pasaportuna el konulmasına tepki gösterdi. Saymaz, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında neyle suçlandığını bile bilmediğini belirterek, kararın eleştirel gazeteciliğe yönelik bir gözdağı olduğunu ifade etti.

Saymaz, “Benim suçum nedir? Söylenmiyor. Yoksa bana da bir ‘örgüt’ mü bulunmak isteniyor?” diye sordu.