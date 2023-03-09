Gazeteci İsmet Demirdöğen yaşamını yitirdi

Önceki dönem Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı, eski RTÜK üyesi gazeteci İsmet Demirdöğen, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Demirdöğen, yarın saat 12.00'de Oran Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından, saat 14.00'te Ankara Gölbaşı mezarlığında toprağa verilecek.

İsmet Demirdöğen'in vefatı dolayısıyla meslek örgütleri şu mesajları yayınladı:

Çağdaş Gazeteciler Derneği: “1983'te Derneğimize üye olduktan sonra Yönetim Kurulu üyeliği, Genel Sekreterlik ve Genel Başkanlık görevlerinde bulunan; Ankara gazeteciliğinde, mesleki tecrübesi ve örgütlü mücadelesiyle sevilen değerli meslek büyüğümüz İsmet Demirdöğen’in acı kaybını öğrenmiş bulunmaktayız. Toprağı bol, ışıklar içinde olsun; ailesinin ve örgütümüzün başı sağolsun.”

Gazeteciler Cemiyeti: “Sevgili meslektaşımız İsmet Demirdöğen’i kaybettik. Mesleğe ANKA’da başlayan, Ankara gazeteciliğinin önemli ismi, ÇGD Genel Başkanlarından ve önceki RTÜK üyelerinden Demirdöğen’in gazeteciliğe ve basın özgürlüğü mücadelesine katkıları unutulmayacak. Başımız sağ olsun.”

DİSK Basın-İş: “Basına yönelik saldırıların en yoğun olduğu günlerde ÇGD Genel Başkanlığı'nı üstlenen, hayatının her döneminde safını hak alma mücadelesinden yana tutan mücadele arkadaşımız, dostumuz İsmet Demirdöğen'i yitirdik. Ailesine, tüm dostlarına başsağlığı diliyoruz. Anısını yaşatacağız.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak hayatını kaybeden Demirdöğen için şunları söyledi:

“Bugünlerde hep üzücü haberler alıyoruz. CHP Grup Basın Danışmanlığı görevini de yapan eski RTÜK üyesi Ankara Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Ankara’nın çok başarılı gazetecisi, sevgili dostumuz kardeşimiz İsmet Demirdöğen’i kaybettiğimizi biraz önce üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kederli ailesine, sevenlerine de sabırlar diliyorum.”

İsmet Demirdöğen

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 1960 yılında doğan İsmet Demirdöğen, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi. Gazeteciliğe ANKA Haber Ajansı’nda başladı. Çeşitli gazete, dergi ve televizyonlarda; muhabir, parlamento büro şefi, haber müdürü, haber koordinatörü ve Ankara Temsilcisi olarak görev yaptı. 1996-2003 yılları arasında Çağdaş Gazeteciler Derneği’nde Genel Başkanlık görevini yürüttü. 2013-2015 yılları arasında CHP TBMM Grubu’nun basın danışmanlığını yaptı. Daha sonra CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçildi. Demirdöğen, bu görevini de 2015-2019 yılları arasında yürüttü.