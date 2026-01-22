Gazeteci İsmet Hazardağlı hayatını kaybetti

ANKARA (EKONOMİ)

İsmet Hazardağlı, 1984 yılında Anadolu Ajansı’nda ekonomi muhabiri olarak göreve başlamıştı. Daha sonra çok sayıda gazete, dergi ve televizyonda yöneticilik görevlerinde bulunan Hazardağlı, Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin de ilk üyelerinden biriydi.

İsmet Hazardağlı, gazetecilik yanında bakanlıkların da yer aldığı kamu kurum ve kuruluşlarında kurumsal iletişim birimleri yöneticiliği yaptı. İsmet Hazardağlı, çeşitli üniversiteler ve iletişim organizasyonlarında çok sayıda konuşma yaptı. Ayrıca televizyon ve çeşitli yayın organlarında köşe yazıları ve yorumlarıyla görevini sürdürüyordu. Gazeteci İsmet Hazardağlı Yerel Yönetimlerde İletişim kitabını yazdı. Ayrıca Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin (EMD) yayınladığı "1831-2015 Ekonomi, Siyeset ve Medya Başkalaşımın Öyküsü" kitabında ortak yazar olarak yer aldı. İsmet Hazardağlı 23 Ocak günü Ankara Gölbaşı’nda toprağa verilecek.