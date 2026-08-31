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Gazeteci Kemal Öztürk için gözaltı kararı

Gazeteci Kemal Öztürk, Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verildi. Öztürk'ün bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Haber Merkezi
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Gazeteci Kemal Öztürk için gözaltı kararı
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Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, bir televizyon kanalındaki yayında Suriye'deki Arap Alevilerini kastederek sarf ettiği sözler nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, bir televizyon kanalındaki yayında Suriye'deki Arap Alevilerini kastederek sarf ettiği sözler nedeniyle Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verildiği ve müşteki beyanlarının alındığı belirtildi. Öztürk'ün 1 Eylül tarihinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldığı öğrenildi.

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