  3. Gazeteci Levent Gültekin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Dün gece saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir dijital platformda yayınlanan programdaki söylemleri nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan dün gece saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

