Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı! İfadesi ortaya çıktı

Gazeteci Levent Gültekin, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Aralık tarihli YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Gültekin'in Beşiktaş'ta olduğunu belirledi.

Avukatı Çağrı Çetin, yaptığı açıklamada “Müvekkilim Levent Gültekin, saat 01.20’de Bebek’teki bir kafeden gözaltına alındı” bilgisini paylaştı.

Ekiplerce bulunduğu adreste gözaltına alınan Gültekin, işlemleri için emniyete götürüldü.

İfadesi ortaya çıktı

Kendi YouTube kanalındaki yayınında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla gözaltına alınan Gültekin’in ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

“Videoyu ben kendi ikamet adresimde 17 Aralık 2025 tarihinde akşam saatlerinde çektim. Video içeriğinin tamamını hatırlıyorum ancak ben dosyada çözümleme metninde herhangi bir suç unsuru görmedim. Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok. O yüzden herhangi bir savunma yapacak durumum yok. Suç unsuru olarak kabul edilen kısımların tespiti yapılmadığı için savunma yapabilecek durumda değilim.”

Gültekin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.