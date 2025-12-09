Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Sabah gazetesinin aktardığına göre Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ne olmuştu?
Geçtiğimiz günlerde televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınan spikerler, Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri vermişti.
Ayrıntılar geliyor...