  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gazeteci Merdan Yanardağ’a "devleti aşağılama” davasında beraat
Takip Et

Gazeteci Merdan Yanardağ’a "devleti aşağılama” davasında beraat

Gazeteci Merdan Yanardağ, "Düzenin mafyalaşması" başlıklı yazısı nedeniyle açılan davada, yasal suç unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraat etti.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazeteci Merdan Yanardağ’a "devleti aşağılama” davasında beraat
Takip Et

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, 23 Mayıs 2021 tarihinde BirGün gazetesinde yayımlanan "Düzenin mafyalaşması" başlıklı köşe yazısı gerekçesiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında beraatına karar verildi.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, 23 Mayıs 2021 tarihinde BirGün gazetesinde yayımlanan "Düzenin mafyalaşması" başlıklı köşe yazısı gerekçesiyle 7 yıl 15 gün hapis cezası verilen kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla yeniden yargılandığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Yanardağ’ın katılmadığı duruşmada avukatı Bilgütay Hakkı Durna hazır bulundu. Savcı önceki duruşmalarda sunduğu esas hakkında mütalaasını tekrar ederek Yanardağ’ın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması sebebiyle Yanardağ’ın beraatına karar verdi.

İstanbul Valiliği'nden "TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin evinde arama" iddiasına açıklamaİstanbul Valiliği'nden "TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin evinde arama" iddiasına açıklamaGündem
Gündem
Özgür Özel: Mazbatadan sonra partimizden atılmış insanları özel randevusu olmadan il binasına sokmayız
Özgür Özel: Mazbatayı aldıktan sonra partiden atılanları il binamıza almayız
Tom Barrack'dan Türkiye ve Erdoğan yorumu: Meşruiyet veriyoruz, büyük değişiklikler göreceksiniz
Tom Barrack'tan Erdoğan yorumu: Meşruiyet veriyoruz
5 yıl önce keşfedilen binlerce yıllık köprü turizme kazandırılacaktı, selde yıkıldı
5 yıl önce keşfedilen binlerce yıllık köprü turizme kazandırılacaktı, selde yıkıldı
İstanbul Valiliği'nden "TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin evinde arama" iddiasına açıklama
İstanbul Valiliği'nden "Mustafa Gültepe'nin evinde arama" iddiasına açıklama
Turistlerden fazla ücret alan taksilerin çalışma ruhsatları iptal edildi
Turistlerden fazla ücret alan taksilerin çalışma ruhsatları iptal edildi
Erdoğan ve Trump altı yıl sonra Beyaz Saray'da buluşuyor: Gündemde hangi başlıklar var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın gündemde hangi başlıklar var?