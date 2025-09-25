Gazeteci Merdan Yanardağ’a "devleti aşağılama” davasında beraat
Gazeteci Merdan Yanardağ, "Düzenin mafyalaşması" başlıklı yazısı nedeniyle açılan davada, yasal suç unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraat etti.
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, 23 Mayıs 2021 tarihinde BirGün gazetesinde yayımlanan "Düzenin mafyalaşması" başlıklı köşe yazısı gerekçesiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında beraatına karar verildi.
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, 23 Mayıs 2021 tarihinde BirGün gazetesinde yayımlanan "Düzenin mafyalaşması" başlıklı köşe yazısı gerekçesiyle 7 yıl 15 gün hapis cezası verilen kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla yeniden yargılandığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Yanardağ’ın katılmadığı duruşmada avukatı Bilgütay Hakkı Durna hazır bulundu. Savcı önceki duruşmalarda sunduğu esas hakkında mütalaasını tekrar ederek Yanardağ’ın cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme, atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması sebebiyle Yanardağ’ın beraatına karar verdi.