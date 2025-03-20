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Gazeteci Merdan Yanardağ'a hapis cezası!

İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a, "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Haber Merkezi
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Gazeteci Merdan Yanardağ'a hapis cezası!
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Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında, 5 Şubat 2024'te TELE1’in YouTube kanalında yayınlanan “AKP’nin siyasal etiği Türkiye’yi hangi noktaya getirdi?” başlıklı videodaki sözleri nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Yanardağ, "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla yargılandı.

1 yıl 3 ay hapis cezası

Yanardağ'ın katılmadığı duruşmada avukatı Bilgütay Hakkı Durna hazır bulundu. 13 Mart tarihinde sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden savcı, Yanardağ'ın atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Merdan Yanardağ'ın "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

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