Gazeteci Metin Cihan’ın X hesabına erişim engeli getirildi

Gazeteci Metin Cihan'ın, sosyal medya platformu X'teki hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi. X'te, yasa bir talep üzerine erişim engeli getirildiği notu yer aldı.

"Belki sesim daha az duyulacak ama ben susmayacağım"

Metin Cihan'ın açıklaması şöyle:

"X (Twitter) hesabım yasaklandı. Paylaşımlarım artık Türkiye'den görünmüyor. Öncelikle sizden bir ricam var: Bu görseli kendi hesabınızdan paylaşırsanız, açıklamamın duyulması için yardımınız dokunmuş olacak. Hakkımda hiçbir mahkeme hükmü yok. Bu kararın hiçbir yasal dayanağı yok. Hükümet talep etti, X yerine getirdi. Sansür bu basitlikte işliyor. Peki neden? Filistin'de katliam devam ederken ülkemizin İsrail'e askeri alan dahil her tür tedarikçiliğini belgelerle gösterdiğim için. İsrail ile işbirliğini açığa çıkardığım için. Haberlerimi sadece herkese açık resmi kaynaklara dayandırdım. Ticaret bakanlığı verilerini paylaştım. Bakanlık bu ticareti sonradan itiraf etmek zorunda kaldı ve Erdoğan'ın yerel seçim yenilgisinde bu gerçeğin büyük etkisi oldu. Bu yüzden cezalandırılıyorum ve insanların haberlerime ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Twitter. özellikle X adını aldıktan sonra, yani dünyanın her yerinde katliamcı ve baskıcı politikaları destekleyen bir zengin züppe tarafından satın alındıktan sonra, sansür sıradan bir uygulama haline geldi. Daha özgür ve sansürsüz bir sosyal medya için Twitter benzeri bir alternatif arayışındaki herkesi Bluesky'a davet ediyorum. Haberlerimi oradan paylaşmaya devam edeceğim. Belki sesim daha az duyulacak ama ben susmayacağım. Metin Cihan (@metcihan)"

Ne olmuştu?

Metin Cihan, İsrail'in Filistin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle Türkiye'nin aldığı ticaret yasağına karşın, şirketlerin İsrail'e sevkiyatlarını sürdürdüğüne dair belgeler paylaşmıştı.

Eski Başbakan Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım'ın şikayeti üzerine sulh ceza hakimliği, Yıldırım'ın isminin olduğu paylaşımların silinmesine hükmetmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi de Metin Cihan'dan şikayetçi olmuştu.