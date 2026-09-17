Gazeteci Murat Ağırel, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu

Gazeteci Murat Ağırel, hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin benim kitaplarımı satın aldığı iddiasını da, FETÖ firarisi Emre Uslu üzerinden hakkımda ortaya attığı iddiaları da savcılığa bildirdim. Şimdi sıra iddia sahibinde" dedi.

“Elindeki ne varsa savcılığa verecek”

"Her namuslu, şerefli vatandaşın yapacağı gibi, benim hakkımda ileri sürdüğü iddiaların dayanağı olan bilgi ve belgeleri savcılığa sunacak" diyen Ağırel, "Ne biliyorsa, neye dayanıyorsa, elinde ne varsa verecek. Ben de soruşturma sürecinde ortaya çıkan bilgi ve belgeleri kamuoyuyla paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Ağırel, "Diğer yaptığımız suç duyuruları kayda girince paylaşmaya devam edeceğim" dedi.

Murat Ağırel'in suç duyurusu dilekçesinde Melih Gökçek'in kendisine yönelik iddialarda bulunduğu paylaşımlara da yer verildi.