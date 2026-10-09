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Gazeteci Murat Ağırel "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere adliyede

Gazeteci Murat Ağırel, fon soruşturmasına ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına geldi.

Haber Merkezi
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Gazeteci Murat Ağırel "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere adliyede
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

Soruşturma kapsamında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alınmış emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Gazeteci Murat Ağırel ise ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

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