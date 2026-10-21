Gazeteci Murat Ağırel'den ilk mesaj: Kalemimi Metris'in duvarlarına sürtüyorum, daha da keskinleşiyor

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Fon soruşturmasına ilişkin yayınlar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan ev hapsinde olan gazeteci Murat Ağırel, Sarıgül ailesine yönelik bir soruşturmada tutuklandı.

"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturmada 17 kişi 19 Ekim'de adliyeye sevk edildi.

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğlu Ömer Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel dahil 15 şüpheli tutuklandı.

Ağırel, "üyesi olmadığı örgüte yardım etmek" suçundan tutuklandı.

"Tek cümlem belgesiz değildir"

Gazeteci Ağırel, Metris Cezaevi'nden yazdığı mesajda "Gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Şimdi kalemimi Metris Cezaevi’nin duvarlarına sürtüyorum, daha da keskinleşiyor. Yapmadığım bir haber nedeniyle tutuklandım” dedi.

Ağırel, okurlara seslendiği mesajında, bugüne kadar yazdığı her cümleyi araştırıp belgelendirdiğini vurgulayarak, “Takip edenler bilirler. Tek cümlem belgesiz değildir. Araştırırım, belgelerim, emin olurum ve sonra yazarım. Bu uğurda da yargılanmaktan çekinmem. Bedel ödemekten korkmam” ifadelerini kullandı.

"Haber yapmayarak örgüte yardım etmişim"

Tutuklanmasına gerekçe gösterilen suçlamaya tepki gösteren Ağırel, “Ancak şimdi ise bambaşka bir durum var. Yapmadığım bir haber nedeniyle tutuklandım. Suçum neymiş biliyor musunuz? Haber yapmayarak, örgüte üye de olmayarak, örgüte yardım etmişim” dedi.

Cezaevinde karşılaştığı kişilerin de suçlamaya inanmakta zorlandığını belirten Ağırel, “Vallahi şaka değil. Billahi değil. Niye inanmıyorsunuz? Cezaevindekiler de inanmıyor. 'Olur mu öyle şey ya' diyorlar. 'Oluyor' diyorum. Gülüyorlar” ifadelerini kullandı.

"Gazetecilik yapmaya devam edeceğim"

Gazeteciliğin araştırmaya ve belgelere dayanması gerektiğini vurgulayan Ağırel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kalemini namus bilen her gazeteci araştırır, belgeler ve yazar. Oturma organından 'kulis bilgisi' adı altında haber yapan haysiyet cellatlarını saymayın. Kalemini namus bilen herkes halkın sesi, kulağı, gözü olur.

Gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Şimdi kalemimi Metris Cezaevinin duvarlarına sürtüyorum, daha da keskinleşiyor. Cumhuriyet almaya devam edin. Cumhuriyet'e sahip çıkın.”